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اليوم، وزيرتا التنمية المحلية والبيئة في زيارة للقليوبية

وزيرتا البيئة والتنمية
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو

تزور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محافظة القليوبية اليوم الإثنين لزراعة أشجار على الطريق الدائري بنطاق حي غرب شبرا الخيمة ثم افتتاح مصنع بالخانكة ووضع حجر أساس بقرية مرصفا بمركز بنها.

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وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية 

في وقت سابق اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة خطط تطوير المجازر في مصر والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق أهداف بيئية واقتصادية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وتحسين إدارة المخلفات، وتعزيز التنمية المستدامة.

دعم التوجه البيئي والاقتصادي

وأكدت الوزيرتان أهمية دعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم الدعم الفني للمزارع والمصانع. كما تم بحث إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بتطوير المجازر وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، ووضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ هذه المشروعات.
 

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