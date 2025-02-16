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حوادث

المشدد 10 سنوات لسائق لاتهامه بقتل ربة منزل بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق بمدرسة، ولمدة عامين لشقيقه، لاتهامهم بقتل ربة منزل بسلاح أبيض "مطواه" عدة طعنات، وذلك بسبب تارا لشرفه، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.

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معاقبة متهمين بالقتل بجنايات بنها 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.


أحالت النيابة العامة المتهمين جنايات بنها  "مصطفي أ ط" 37 - المهنة: سائق بمدرسة الكرداسي - العنوان: الجبل الاصفر شارع الجمهورية عزبة الفهايمة الخانكة، و"محمد أ ط" 38 سنة - المهنه: حداد - العنوان: الجبل الاصغر - شارع الشيخ مصلح الخانكة، في القضية رقم ٢٠٢٤/٤٠٤٤٥ / جنح مركز الخانكة، والمقيدة ٤٨٦٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنهما في يومي ٩ / ٥ / ٢٠٢٤، ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل المجني عليها  وفاء أبو الوفا ا عمدًا مع سبق الاصرار، بان بيت النية وعقد العزم على قتلها، تارا لشرفه - وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض " مطواة " - محل التهمة الثانية - واستغل اقامتها معه بمسكنه علي آثر خلف فيما بين المجني عليها وزوجها - فتحين نومها وما أن ظفر بها خالدة في نوها حتي جثم فوقها وسدد لها، عدة طعنات بالمطواة إحرازه في أماكن متفرقة بجسدها وعصر عنقها بكلتا يديه قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث بها اصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض "مطواة".

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني علم بوقوع جناية - محل التهمة الأولي للمتهم الأول وأعان الجاني - المتهم الأول - علي اخفاء أدلة الجريمة بأن ساعدة في دفن جثمان المتوفية الي رحمة مولاها المجني عليها / وفاء أ أ ر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه أخفي ودفن جثة قتيل وهي المجني عليها وفاء أوكان ذلك دون اخبار جهات الاقتضاء وقبل -الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه على النحو المبين بالتحقيقات.

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