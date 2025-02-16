الأحد 16 فبراير 2025
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صحة القليوبية: ضبط نصف طن جبن تالف بالقليوبية

ضبط نصف طن جبن تالف
ضبط نصف طن جبن تالف بالقليوبية،فيتو

شنت مديرية الصحة بـالقليوبية حملة مكبرة بمناسبة  حلول شهر رمضان المبارك على أماكن بيع السلع والمنتجات بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك  شملت الجولة حملة تفتيشية على الهايبرات بمدينة العبور.

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تأتي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بـالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل وصول غذاء آمن للمستهلك، بناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

ضبط نصف طن جبن تالف بالقليوبية 

شملت الحملة الهايبرات داخل مدينة العبور القليوبية  استهدفت الهايبرات والمحال العامة وأسفرت عن ضبط ٤٠٠ كيلو جرام  جبن ابيض تظهر عليه علامات تلف ويوجد صدا وانبعاجات بالعبوات الحاوية و١٤٠٠ لتر خل وردت نتائجه المعمليه تثبت أنه مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية هذا وقد تم سحب عينات من المنتجات المتداولة وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما  تم تحرير محضر لعدم استيفاء أحد الهايبرات للشروط الصحية، تحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون شهادات صحية، إعدام بعض الأغذية التالفة والتي حدثت بها تغيرات بخواصها الطبيعية، التوصية بغلق أحد الهايبرات لإدارته دون ترخيص من الجهات المختصه ووجود خطر داهم على الصحة العامة. 

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي -  مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية شارك في الحملة مكتب أغذية العبور.

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