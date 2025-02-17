الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف حقيقة سير شاب عار الجسد وسط الشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض على بطل الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسير وسط شوارع مدينة الفيوم، دائرة قسم أول الفيوم، عاريًا وفي حالة من عدم الاتزان ويبدو عليه أنه فاقد للوعي نتيجة تناول مادة مخدرة، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

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وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم يفيد بورود إشارة من كول أمني، أثناء تواجدهم بمنطقة دار رماد دائرة القسم، لتأمين المواطنين وشوارع المدينة، لاحظوا وجود شخص يتمايل يمينا ويسارًا بالطريق العام عاريا تماما، وتمكنوا من ضبطه وهو في حالة سكر ومجرد من ملابسه العلوية، وتبين أن اسم شهرته "عبده استروكس" مقيم بناحية الصوفي، وأنه في حالة فقد للوعي نتيجة تناوله مادة الإستروكس المخدرة، ويهزى بكلمات غير مفهومة، كما تبين وجود إصابة بمنتصف وجهه، أصاب نفسه باستخدام زجاجة، وتم نقله لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت التحفظ عليه، وباشرت التحقيقات.

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