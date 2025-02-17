تحرير 135 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بهدف السيطرة على الأسواق قبل بداية شهر رمضان المبارك، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة في أسواق المحافظة، وشارك في الحملة إدارة مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتيجة الحملة المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة أسفرت عن تحرير 135 مخالفة متنوعة، منها 33 مخالفة لقطاع المخابز ومحطات الوقود، و102 مخالفة لقطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابات لمباشرة التحقيق.

سلع تمكنت حملة تموينية في الفيوم من التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على سيارة ربع نقل محملة 1850 كيلو زيت طعام مجهول المصد، و450 كيلو إضافات أعلاف منتهية الصلاحية، و10 شكاير دقيق بلدي ممنوع تداوله خارج المخابز، ومصنع آيس كريم بعمل بدون ترخيص، ودهانات منتهية الصلاحية، وسجائر تباع بأعلى من السعر الرسمي، ومنظفات منتهية الصلاحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة له في المديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، حتى تتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار، والسيطرة على ما يطرح في القرى والمدن للتداول.

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