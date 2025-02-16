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محافظات

إصابة 4 عمال بحروق في انفجار غلاية مياه داخل مصنع بالفيوم

سيارات اسعاف، فيتو
سيارات اسعاف، فيتو

أصيب أربعة عمال من الفيوم بحروق مابين خطيرة ومتوسطة، بسبب انفجار غلاية مياة بأحد مصانع الأحبار، في المنطقة الصناعية بكوم اوشيم، دائرة قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انفجار غلاية مياه داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية بكون اوشيم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بأنفجار غلاية مياة استانليس فى احد مصانع الأحبار، ما تسبب في اصابة 4 عمال انتاج، وانتقلت قوة من مركزشرطة طامية، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، إصابة 4 أشخاص بحروق شديدة بمختلف دراجتها، بسبب انفجار غلاية كبيرة داخل مصنع احبار، في المنطقة الصناعية أدى ارتفاع الضغط داخلها إلى الانفجار، وتم  نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام  لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شركة كامية، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحريات عن على أسباب وملابسات الواقعة.

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