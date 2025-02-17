يديعوت أحرونوت: منع نتنياهو من التحدث خلال جلسة محاكمته بتهمة الفساد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم الإثنين، أن القاضية التي تحاكم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمرته بالجلوس ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته.

محاكمة نتنياهو بسبب تهم فساد

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية بتل أبيب بالجلسة العاشرة للاستماع لأقواله بالاتهامات الموجهة ضده بما يتعلق بالفساد، وسط شجارات شهدها مطلع الجلسة.

وأكد موقع والا أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، في حين احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب في غزة التي لم تعلن سلطات الاحتلال نهايتها.

نتنياهو يصل إلى قاعة المحكمة في تل أبيب

ووصل نتنياهو يصل إلى قاعة المحكمة في تل أبيب لحضور الجلسة العاشرة للاستماع لأقواله بالاتهامات بحقه.

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