إعلام عبري: نتنياهو يرسل وفدا إلى القاهرة للتفاوض بصلاحيات محدودة

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن وفد التفاوض الإسرائيلي الذي سيغادر إلى القاهرة، الإثنين، لن يتمكن من مناقشة المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

نتنياهو يرسل وفد تفاوضي بصلاحيات ضيقة ومحدودة

وعقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن إرسال وفد تفاوضي، أفادت القناة 12 العبرية، بأن الوفد سيغادر إلى القاهرة بصلاحيات ضيقة ومحدودة.

ووفق القناة العبرية، فإن الوفد الإسرائيلي الذي لا يضم رئيس الموساد ورئيس الشاباك، لن يتمكن إلا من مناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، وليس صياغة المرحلة الثانية على الإطلاق.

وأشارت القناة إلى أنه سيتم تحديد تفويض استمرار المحادثات الخاصة بـ المرحلة الثانية بعد مناقشة مجلس الوزراء للأمر الإثنين.

مكتب نتنياهو يعلن إرسال فريق التفاوض إلى القاهرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من اليوم الأحد، إرسال فريق للتفاوض غدا الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان من مكتب نتنياهو، إن فريق التفاوض الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة غدا الاثنين لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، قتل منهم 8 على الأقل، خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير ويستمر 42 يوما، مقابل إفراج إسرائيل عن 1900 أسير فلسطيني من سجونها.

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