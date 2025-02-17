صراع القمة والقاع عنوان مباريات اليوم بالدوري المصري.. بيراميدز ضيفًا أمام مودرن سبورت.. سيراميكا يستدرج إنبي.. وظهور أول للجزائري بن شيخة

الدوري المصري، تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات قوية على رأسها بيراميدز ضد مودرن سبورت.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء اليوم الإثنين على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعي بيراميدز لاستعادة قمة ترتيب الدوري المصري بعد تصدر الأهلي الترتيب بعد فوزه علي الاسماعيلي 4-0 بالجولة الرابعة عشر.

وتعد مباراة اليوم بين بيراميدز ومودرن سبورت بمثابة المنافسة بين القمة والقاع خاصة أن بيراميدز ينافس على قمة الدوري فيما يتواجد مودرن في ذيل جدول الترتيب.

الظهور الأول لمدرب مودرن

وتعد مباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز هي الظهور الأول للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد توليه قيادة مودرن رسميا.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

الجزائري عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا لمودرن سبورت



ويمتلك بن شيخة والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام ٢٠١٠، مسيرة تدريبية كبيرة وحافلة أبرزها اتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الأفريقي، كما حصد لقب كأس السوبر الإفريقي أيضًا مع فريق نهضة بركان، وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا، كما حقق ٣ ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع فريق الإفريقي التونسي، وله تجارب مميزة وعديدة مع أندية كثيرة أبرزها: اتحاد كلباء الإماراتي وشبيبة القبائل والرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر وغيرهم.

الجزائري عبد الحق بن شيخة

الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت



وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت كالتالي:

عبد الحليم علي - مدير الكرة

عبد الحق بن شيخة - المدير الفني

فريد زميتي - مدرب

أحمد صالح - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

فريد بلملاط - مدرب حراس

كمال بوجنان - المعد البدني

محلل الأداء - سيصل مصر خلال أيام

رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام مودرن سبورت

وعلي صعيد آخر أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت



وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي



خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وعلي صعيد آخر يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الجونة، فى السابعة مساء اليوم الإثنين، بستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة الليلة بحثا عن الانتصارات بعد تعادله مع إنبي 1-1 في الجولة الماضية وقبلها الخسارة أمام المصري 2-1، فيما يدخل الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي الاسماعيلي 2-0 بالجولة الماضية.

موقف الاتحاد السكندري والجونة في الدوري الممتاز



ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم، بينما يحجز الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات بينما تلقى 7 خسائر.

كما يلتقي إنبى نظيره سيراميكا كليوباترا في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب ستاد هيئة قناة السويس.





ويسعي كل من إنبي وسيراميكا لتصحيح مسيرتهما بالدوري خاصة أن سيراميكا تلقي الخسارة أمام سموحة بهدف نظيف، ثم الخسارة من فاركو بهدفين مقابل هدف، وأخيرا التعادل مع زد 1-1 في آخر ثلاث مباريات لكتيبة أيمن الرمادي.

كما يسعي إنبي بقيادة محمد إسماعيل للخروج من النفق المظلم والعودة لطريق الانتصارات والابتعاد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.





موقف إنبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات في الوقت الذى يتواجد فيه سيراميكا بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات ومثلهم تعادل و3 خسائر.

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 32 نقطة

2- بيراميدز 30 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- البنك الأهلي 22 نقطة

6- حرس الحدود 21 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

8- بتروجيت 18 نقطة

9- فاركو 18 نقطة

10- طلائع الجيش 17 نقطة

11- سموحة 17 نقطة

12- زد اف سي 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 15 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 8 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط

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