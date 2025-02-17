الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ودوريات أوروبا

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات المميزة في دوريات أوروبا والدوري المصري ودوري أبطال آسيا للنخبة. 

الدوري المصري الممتاز


- سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: 16:00
- مودرن سبورت ضد بيراميدز: 19:00
- الاتحاد السكندري ضد الجونة 19:00

دوري أبطال آسيا للنخبة


- باختاكور - أوزبكستان ضد السد - قطر: 16:00
- الشرطة - العراق ضد العين - الإمارات: 18:00
- برسيبوليس - إيران ضد النصر - السعودية: 18:00
- الأهلي - السعودية ضد الغرافة - قطر: 20:00

الدوري الإسباني الدرجة الأولى


- برشلونة ضد رايو فاليكانو: 22:00

الدوري الإيطالي الدرجة A


- جنوى ضد فينيزيا: 21:45

الدوري التركي الممتاز


- تشايكور ريزا سبور ضد جالطة سراي: 19:00

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