مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ودوريات أوروبا

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات المميزة في دوريات أوروبا والدوري المصري ودوري أبطال آسيا للنخبة.

الدوري المصري الممتاز



- سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: 16:00

- مودرن سبورت ضد بيراميدز: 19:00

- الاتحاد السكندري ضد الجونة 19:00

دوري أبطال آسيا للنخبة



- باختاكور - أوزبكستان ضد السد - قطر: 16:00

- الشرطة - العراق ضد العين - الإمارات: 18:00

- برسيبوليس - إيران ضد النصر - السعودية: 18:00

- الأهلي - السعودية ضد الغرافة - قطر: 20:00

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



- برشلونة ضد رايو فاليكانو: 22:00

الدوري الإيطالي الدرجة A



- جنوى ضد فينيزيا: 21:45

الدوري التركي الممتاز



- تشايكور ريزا سبور ضد جالطة سراي: 19:00

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