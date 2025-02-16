طارق مصطفى يعلق علي فوز البنك الأهلي على سموحة برباعية

الدوري المصري، وجه طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى الشكر للاعبيه عقب الفوز على سموحة برباعية مقابل هدف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال: بشكر جميع اللاعبين على الأداء الرائع والروح القتالية والرغبة في الانتصار

وتابع: "خضنا خلال 5 أيام مواجهتين قويتين خارج الديار أمام المصرى فى السويس وسموحة بالاسكندرية وحصدنا 4 نقاط وكنا الأقرب بالفوز فى مواجهة المصرى.

وتابع: تحدثت مع اللاعبين عن أهمية مباراة اليوم ونقاط القوة فى فريق سموحة.

وتابع: "سأمنح اللاعبين راحة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس والعودة للعمل من جديد استعدادا للمواجهات المقبلة.

مباراة البنك الاهلي وسموحه

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى نظيره سموحة باربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

أحرز رباعية البنك الاهلي أحمد ياسر ريان هدف التقدم للبنك الأهلي بعد مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في مرمى سموحة في الدقيقة 22.

وياو أنور في الدقيقة 61 وأسامة فيصل من ركلة جزاء في الدقيقة 74 قبل أن يسجل الهدف الرابع بحلول الدقيقة 88 من اللقاء بعد مراوغة لدفاعات سموحة.

وأحرز هدم سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 46.

تشكيل البنك الأهلي

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.

تشكيل سموحة

وأعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي، تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي

وكان تشكيل سموحة كالتالي:

تشكيل سموحة، فيتو

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتل البنك الأهلي الترتيب الخانس برصيد 22 نقطة.

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