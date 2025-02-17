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رياضة

أبرزها مودرن ضد بيراميدز، حكام مباريات الإثنين في الدوري المصري

فريق بيراميدز لكرة
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

سيراميكا ضد إنبي

الاتحاد السكندري ضد الجونة

مودرن سبورت ضد بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز مودرن سبورت 

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

 

 

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