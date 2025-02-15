السبت 15 فبراير 2025
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نماذج امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2025، حملها الآن

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقعها الرسمي. 

وتم حتى الآن نشر نموذجين لكل مادة من النماذج الاسترشادية في المواد التالية: اللغة العربية، الكيمياء، اللغة الإنجليزية، الكيمياء باللغة الإنجليزية (Chemistry)، الإحصاء، الفيزياء.


ويمكن للطلاب تحميل هذه النماذج من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة "مدرستنا 3" حلولًا نموذجية لهذه النماذج الاسترشادية، حيث يتم تخصيص يوم لكل مادة في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

وتم اليوم السبت 15 فبراير 2025، عرض حل نموذج مادة الفيزياء. ويمكن متابعة القناة على التردد 12206 أفقي، معدل ترميز 27500.

وتهدف النماذج الاسترشادية إلى تدريب الطلاب على شكل الأسئلة وتعزيز فهمهم للمقررات الدراسية، استعدادًا للامتحانات النهائية المقررة في يونيو المقبل.
 

مواعيد نشر النماذج الاسترشادية للمواد المختلفة

و سيتم نشر النماذج الاسترشادية للمواد المختلفة وفقًا للجدول الزمني التالي:
 * الخميس 13 فبراير: الكيمياء (لغات)
* الجمعة 14 فبراير: الإحصاء
* السبت 15 فبراير: الفيزياء
* الأحد 16 فبراير: اللغة الألمانية
* الاثنين 17 فبراير: الفيزياء (لغات)
* الثلاثاء 18 فبراير: الجغرافيا
* الأربعاء 19 فبراير: الرياضيات التطبيقية
* الجمعة 21 فبراير: الأحياء
* السبت 22 فبراير: الرياضيات
* الأحد 23 فبراير: اللغة الفرنسية
* الاثنين 24 فبراير: الرياضيات البحتة
* الثلاثاء 25 فبراير: التاريخ
* الخميس 27 فبراير: الأحياء

وأكدت الوزارة أهمية هذه النماذج في مساعدة الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة والتعرف على نقاط القوة والضعف لديهم. 

وحثت الطلاب على الاستفادة القصوى من هذه النماذج والتدرب عليها بشكل جيد.

 

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