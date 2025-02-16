وزير التربية والتعليم يزور اليابان لاستكشاف التجارب الناجحة

توجّه اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المشروعات التعليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر واليابان.

وتتضمن الزيارة لقاءات رسمية مع وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس لجنة البرلمان الياباني المختصة بشؤون التعليم، ومحافظ طوكيو، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وأمين عام مجموعة الصداقة اليابانية المصرية.

كما يعقد الوزير جلسات نقاشية مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين في مجال التعليم، من بينهم ممثلو المعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية (NIER)، حيث سيتم التباحث حول سياسات التعليم اليابانية، وأفضل الممارسات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم، وتطوير المناهج الدراسية.

أجندة الزيارة

وتشمل أجندة الزيارة أيضًا استعراض نتائج التعاون في تجربة المدارس المصرية اليابانية، وبحث آليات تعزيز هذا النموذج التعليمي، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية اليابانية للاطلاع على التجارب الناجحة في التعليم الشامل، ونظام "توكاتسو"، وبرامج التنمية المهنية للمعلمين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم في مصر والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

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