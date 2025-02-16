السعودية تعرض الوساطة بين ترامب وإيران، والرئيس الأمريكي يبحث عن قناة تواصل سرية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أن المملكة العربية السعودية عرضت الوساطة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.

السعودية تبدى استعدادها للوساطة بين ترامب وإيران

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن السعودية أبدت استعدادها للتوسط بين إدارة ترامب وإيران بشأن الاتفاق النووي.

وأشارت مصادر "سي إن إن"، إلى أن المسؤولين السعوديين يرون أن المشهد الإقليمي في الوقت الراهن يمثل فرصة تاريخية لتهدئة التوترات في المنطقة.

وأضافت المصادر، أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الرياض قدمت عرضا رسميا، إلا أن هذه الخطوة تؤكد رغبة الرياض في البناء على علاقاتها المحسنة مع خصمها السابق إيران، وتأمين مقعد على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد محتمل.

وردا على ما ورد في التقارير، فإن وزارتي الخارجية الأمريكية والخارجية السعودية لم تستجيبا لطلبات للتعليق، بينما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه ليس لديها تعليق.

ترامب يسعى للتواصل المباشر السري مع إيران

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول أوروبي رفيع في تصريحات لموقع قناة “العربية” السعودي أمس السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى للتفاوض المباشر السري مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وتابع، أن إدارة ترامب ستسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران قبل حلول شهر أكتوبر 2025، عندما ينتهي الاتفاق النووي الحالي الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحب منه ترامب عام 2018، مبينا أن “أي اتفاق جديد بين البلدين سيكون أوسع من النشاطات النووية”، في إشارة إلى إمكانية فرض شروط أخرى، كما اعتبر أن “السلطات الإيرانية ستقبل بأي اتفاق إذا رافقه رفع للعقوبات”.

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