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خارج الحدود

ترامب: سنبرم اتفاقا مع إيران "الخائفة"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن وقف برنامجها النووي، واصفًا طهران بأنها "خائفة" وراغبة في التفاوض.


وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا سنبرم اتفاقًا مع إيران".

وأكد ترامب أنه يفضل ألا "تقصفهم إسرائيل بقوة"، كما يعتقد كثيرون أنها ستفعل بمساعدة أو موافقة الولايات المتحدة.

وقال في المقابلة التي بثت بنفس الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس مع الصحفيين في البيت الأبيض: "أفضل أن أرى اتفاقًا مع إيران حيث يمكننا إبرام اتفاق والإشراف عليه والتحقق منه وتفتيشه، ثم تفجيره أو التأكد من عدم وجود أسلحة نووية".

وتابع: "أفضل أن أبرم اتفاقًا لن يضرهم، وأعتقد أنهم يريدونه أيضًا".

ولا يقدم ترامب تفاصيل حول كيفية تحسين الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه عام 2018، عندما قال إنه كان "الاتفاق الأكثر غباء"، و"الطريق إلى سلاح نووي".

لكن الرئيس الأمريكي يقول إن الدفاعات الجوية الإيرانية غير صالحة للعمل إلى حد كبير، مما يجعل طهران في حالة أكثر ضعفًا وأكثر استعدادًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

واستطرد: "أعتقد أنهم متوترون. أعتقد أنهم خائفون"، في إشارة إلى المسؤولين الإيرانيين.

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دونالد ترامب إيران طهران إسرائيل البيت الأبيض الاتفاق النووي الدفاعات الجوية الإيرانية

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