5 طرق بسيطة للتخلص من الإمساك المزمن بالمنزل

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية المختلفة في إدارة الإمساك، مثل شرب المزيد من الماء وتناول الألياف، وإذا لم تساعد العلاجات المنزلية، فهناك أدوية متاحة بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.

قد يعاني الأشخاص من الإمساك بسبب الأطعمة التي يتناولونها أو يتجنبونها، أو خيارات نمط حياتهم، أو الأدوية التي يتناولونها، أو الحالات الطبية التي يعانون منها، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن سبب الإمساك المزمن غير معروف. يُعرف هذا بالإمساك المزمن مجهول السبب.

يتميز الإمساك بالأعراض التالية:

أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع

براز صلب أو جاف أو متكتل

صعوبة أو ألم عند إخراج البراز

شعور بأن البراز لم يخرج بالكامل

يمكن أن يكون للإمساك تأثير سلبي خطير على جودة الحياة، وكذلك على الصحة البدنية والعقلية.

هناك العديد من الطرق الطبيعية للمساعدة في تخفيف الإمساك، ويمكن للناس القيام بذلك في راحة منازلهم، ومعظمها مدعومة بالعلم.

1. اشرب المزيد من الماء

يمكن أن يؤدي الجفاف المنتظم إلى إصابة الشخص بالإمساك، ولمنع ذلك، من المهم شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا.

عندما يصاب الشخص بالإمساك، قد يجد الراحة من شرب بعض المياه الغازية، يمكن أن يساعده هذا على إعادة الترطيب وتنشيط الأشياء مرة أخرى.

وجدت بعض الدراسات أن المياه الفوارة أكثر فعالية من مياه الصنبور في تخفيف الإمساك، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم، والأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن مجهول السبب.

ومع ذلك، فإن شرب المشروبات الغازية مثل الصودا السكرية ليس فكرة جيدة، حيث يمكن أن يكون لهذه المشروبات آثار صحية ضارة وقد تجعل الإمساك أسوأ.

يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أن المشروبات الغازية تزيد من أعراضهم سوءًا، لذلك قد يرغب هؤلاء الأفراد في تجنب المياه الفوارة والمشروبات الغازية الأخرى.

2. تناول المزيد من الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للتخمير

لعلاج الإمساك، غالبًا ما ينصح الأطباء الناس بزيادة تناولهم للألياف الغذائية.

هذا لأن زيادة تناول الألياف يزيد من حجم وتناسق حركات الأمعاء، مما يجعلها أسهل في المرور، كما يساعدها على المرور عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع.

هناك العديد من الألياف الغذائية المختلفة، ولكنها بشكل عام تنقسم إلى فئتين: الألياف غير القابلة للذوبان والألياف القابلة للذوبان.

الألياف غير القابلة للذوبان - الموجودة في نخالة القمح والخضروات والحبوب الكاملة - تضيف حجمًا إلى البراز وقد تساعده على المرور بسرعة وسهولة أكبر عبر الجهاز الهضمي.

الألياف القابلة للذوبان - الموجودة في نخالة الشوفان والشعير والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس والبازلاء، وكذلك بعض الفواكه والخضروات - تمتص الماء وتشكل عجينة تشبه الهلام، مما يلين البراز ويحسن قوامه.

الألياف القابلة للذوبان غير القابلة للتخمير، مثل السيلليوم، هي الخيار الأفضل لعلاج الإمساك.

للوقاية من الإمساك، يجب أن يهدف الناس إلى استهلاك مزيج من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ويبلغ إجمالي تناول الألياف الموصى به يوميًا 25 جرامًا (جم) للإناث و38 جرامًا للذكور.

3. ممارسة المزيد من التمارين الرياضية

أفادت دراسات بحثية مختلفة أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تحسين أعراض الإمساك.

ربطت الدراسات بين أنماط الحياة المستقرة وزيادة خطر الإصابة بالإمساك، ولهذا السبب، يوصي بعض خبراء الرعاية الصحية بزيادة التمارين الرياضية لتحريك البراز.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، يمكن أن تعمل التمارين المعتدلة (المشي السريع) على تحسين أعراض الجهاز الهضمي ودرجات جودة الحياة، ومع ذلك، فإن التمارين القوية (الركض) يمكن أن تجعل الأعراض أسوأ بالنسبة للبعض.

حاول القيام ببعض التمارين الخفيفة - مثل المشي المنتظم أو السباحة أو ركوب الدراجات أو الركض - لمعرفة ما إذا كانت تساعد.

4. اشرب القهوة، وخاصة القهوة التي تحتوي على الكافيين

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام، يرجع ذلك إلى أن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي.

في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن القهوة المحتوية على الكافيين يمكن أن تحفز الأمعاء بنفس الطريقة التي يمكن أن تفعلها الوجبة، وكان هذا التأثير أقوى بنسبة 60% من شرب الماء وأقوى بنسبة 23% من شرب القهوة منزوعة الكافيين.

قد تحتوي القهوة أيضًا على كميات صغيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في منع الإمساك عن طريق تحسين توازن بكتيريا الأمعاء.

ومع ذلك، قد تكون خصائص الكافيين المنشطة للأمعاء أقوى لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، كما يمكن أن تجعل أعراض الجهاز الهضمي أسوأ.

يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي تجربة إزالة الكافيين من نظامهم الغذائي لمعرفة ما إذا كان ذلك مفيدًا.

5. تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك أو تناول مكملات البروبيوتيك

قد تساعد البروبيوتيك في منع الإمساك المزمن، والبروبيوتيك هي بكتيريا حية مفيدة تحدث بشكل طبيعي في الأمعاء. وهي تشمل بيفيدوباكتيريا ولاكتوباسيلوس.

يمكن للأشخاص زيادة مستوياتها عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك.

يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن من خلل في توازن البكتيريا في أمعائهم، وقد يساعد تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك في تحسين هذا التوازن ومنع الإمساك.

يمكن أن تساعد أيضًا في علاج الإمساك عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وقد تعمل هذه على تحسين حركة الأمعاء، مما يجعل من السهل تمرير البراز.

حاول تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لمعرفة ما إذا كان هذا يساعد في علاج الإمساك، وتشمل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك:

الزبادي

ملفوف مخلل

كيمتشي

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