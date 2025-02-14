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اقتصاد

كامل الوزير يلتقي مستثمري المناطق الصناعية بالسويس غدًا

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير

أعلنت وزارة الصناعة أن الفريق المهندس كامل الوزير سيعقد غدًا السبت الموافق 15 فبراير لقاءً مع مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس وذلك بمقر شركة سيراميكا كليوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية، بالعين السخنة في تمام الساعة 10 صباحًا.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، 

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة السويس للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول لتشغيلها.

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كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير الصناعة
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