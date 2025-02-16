الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

استمرار أعمال النظافة والإنارة العامة بمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

يواصل مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة مها السيد رئيس المركز والمدينة، وأحمد الصولي رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل بمتابعة أعمال رفع كفاءة  في قطاع النظافة والإنارة وصيانة الأعمدة ومتابعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها. 

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أعمال فرق تحسين البيئة في رفع المخلفات 

 

حيث قامت فِرق تحسين البيئة برفع المخلفات والقمامة والرمال والأتربة، بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق منطقة إجيكو.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تشديدات على ضرورة المتابعة المستمرة 

شدَّد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية وخاصة قطاع النظافة؛ حرصًا على صحة المواطنين موجهًا باستمرار دعم مدينة المستقبل بالعمالة، ومن الجهات المختلفة لرفع كفاءتها بمختلف القطاعات الخدمية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة المراكز والمدن والقرى والأحياء؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وكذلك سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

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