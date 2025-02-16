الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

جامعة القناة تواصل حملتها التوعوية حول الإسعافات الأولية بمدارس الإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

تواصل جامعة قناة السويس حملتها التوعوية حول الإسعافات الأولية، والتي تستهدف المنسقين الصحيين، والأخصائيين، والمعلمين، وطلاب المدارس، وذلك في إطار دورها المجتمعي لنشر الوعي الصحي وتأهيل المشاركين لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة. 

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توعية بمدرسة 25 يناير الثانوية بنات في الإسماعيلية 

توجهت الحملة إلى مدرسة 25 يناير الثانوية للبنات في محافظة الإسماعيلية، حيث استهدفت 95 من منتسبي المدرسة، ومدرسة هيئة قناة السويس للغات مستهدفة 45 من منتسبي المدرسة وشملت منسقين صحيين، وأخصائيين، ومعلمين، وطلابا.

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

المشرفون والقائمون على الحملة 

وتقام الحملة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تتم تحت إشراف الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو
جانب من فعاليات المحاضرة،فيتو

حقيبة الإسعافات الأولية 

أدارت فعاليات الحملة في مدرسة 25 يناير الثانوية للبنات، الدكتورة رنا صلاح الدين، استشاري الطوارئ بقسم الطوارئ بكلية الطب والمستشفى الجامعي، حيث تناولت محاضرتها مكونات حقيبة الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع حالات الاختناق، الجروح، الكسور، الحروق، الغيبوبة السكرية، والارتفاع الشديد في درجة الحرارة. 

أهمية الإسعافات الأولية 

كما قدمت الندوة الثانية الدكتورة مريم نجيب، المدرس بقسم الطوارئ بكلية الطب جامعة قناة السويس، وذلك في مدرسة هيئة قناة السويس للغات، حيث استهدفت 43 من منتسبي المدرسة.  

وتناولت المحاضرة أهمية الإسعافات الأولية، ومواصفات المسعف الجيد، بالإضافة إلى شرح محتويات حقيبة الإسعافات، وكيفية التعامل مع حالات العدسة وإصابتها، أنواع الحروق وعلاجها، نزيف الأنف وطرق إيقافه، وكذلك الغيبوبة وطرق التعامل معها.

وتأتي هذه الحملة التوعوية بتنظيم إدارة الاتصالات والمؤتمرات بإشراف ايفون حبيب مدير الإدارة، بالتعاون مع المنسق الصحي بمديرية التربية والتعليم سماح أحمد مدير الإدارة.

تأتي الحملة جهود جامعة قناة السويس لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، من خلال تدريب وتأهيل الفئات المختلفة على التصرف السليم في حالات الطوارئ، مما يعكس التزام الجامعة برسالتها المجتمعية ودورها في خدمة البيئة والمجتمع. 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس مدارس الاسماعيلية حملة توعية حول الإسعافات الأولية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة

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