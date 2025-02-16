10 طرق فعالة لعلاج البلغم في المنزل

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية المختلفة في إدارة البلغم والمخاط، مثل شرب الكثير من السوائل واستخدام رذاذ الأنف الملحي أو غسول الأنف، وإذا لم تساعد العلاجات المنزلية، فهناك أدوية متاحة بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية.

يشكل المخاط بطانة واقية في أجزاء معينة من الجسم، حتى عندما يكون الفرد بصحة جيدة، ويمنع المخاط هذه المناطق من الجفاف ويساعد في الدفاع ضد الغزاة، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا.

يمكن أن تتسبب العدوى والحساسية والتدخين في تراكم المخاط الزائد في الجسم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

التخلص من البلغم والمخاط في المنزل

1. حافظ على رطوبة الهواء

يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الأنف والحلق، مما يتسبب في تكوين المزيد من المخاط كمواد تشحيم، يمكن أن يعزز وضع مرطب في الغرفة على النوم بشكل أفضل من خلال الحفاظ على الأنف نظيفًا ومنع التهاب الحلق.

2. اشرب الكثير من السوائل

يحتاج الجسم إلى البقاء رطبًا للحفاظ على المخاط رقيقًا، وعندما يكون الشخص مريضًا بنزلة برد، فإن شرب المزيد من السوائل يمكن أن يخفف المخاط ويساعد في تصريف الجيوب الأنفية.

قد يجد الأشخاص المصابون بـالحساسية الموسمية أيضًا أن البقاء رطبًا يساعد في تقليل الاحتقان.

3. وضع منشفة دافئة مبللة على الوجه

يمكن أن تكون منشفة دافئة مبللة علاجًا مهدئًا لـصداع الجيوب الأنفية المؤلم، ويعد الاستنشاق من خلال قطعة قماش مبللة طريقة سريعة لإعادة الرطوبة إلى الأنف والحلق، وتساعد الحرارة في تخفيف الألم والضغط.

4. حافظ على الرأس مرتفعًا

عندما يكون تراكم المخاط مزعجًا، فقد يكون من المفيد النوم مستندًا على بضع وسائد أو على كرسي متكئ، ويمكن أن يزيد الاستلقاء من الانزعاج لأنه قد يشعر وكأن المخاط يتجمع في مؤخرة الحلق.

5. لا تقمع السعال

قد يكون من المغري استخدام مثبطات السعال عند الشعور بسعال مزعج مليء بالبلغم، ومع ذلك، فإن السعال هو وسيلة الجسم لإبعاد الإفرازات عن الرئتين والحلق

6. تخلص من البلغم بحذر

عندما يرتفع البلغم من الرئتين إلى الحلق، فمن المرجح أن يحاول الجسم إزالته، وبصقه أكثر صحة من بلعه.

7. استخدم بخاخ أو غسول أنفي ملحي

يمكن أن يعمل بخاخ أو غسول ملحي على إزالة المخاط والمواد المسببة للحساسية من الأنف والجيوب الأنفية، ابحث عن بخاخات معقمة تحتوي فقط على كلوريد الصوديوم، واستخدم الماء المعقم أو المقطر عند الشطف.

8. الغرغرة بالماء المالح

يمكن أن يهدئ الماء المالح الحلق المتهيج وقد يساعد في إزالة المخاط المتبقي، ويمكن للشخص إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ والغرغرة عدة مرات في اليوم.

9. استخدم زيت الأوكالبتوس

استخدم الخبراء منتجات زيت عشبة الأوكالبتوس لسنوات لتخفيف السعال وتقليل المخاط، وعادة ما يطبقها الناس مباشرة على الصدر، ويمكن للشخص أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس إلى جهاز نشر الروائح أو حمام دافئ للمساعدة في تنظيف الأنف.

10. تجنب التدخين والتدخين السلبي

يتسبب التدخين والتدخين السلبي في إنتاج الجسم المزيد من البلغم والمخاط.

أدوية البلغم

هناك العديد من الأدوية المختلفة المتاحة التي يمكنها علاج تراكم المخاط الزائد، ومن أشهرها ما يُعرف باسم طارد البلغم.

طاردات البلغم

تعمل مقشعات أو طاردات المخاط على تخفيف المخاط وتسمح بسعال أكثر فعالية لتنظيف مجاري الهواء، يعد غايفينيسين مقشعًا شائعًا فعالًا بشكل خاص في تخفيف احتقان الصدر.

غوايفينيسين متاح في أشكال متعددة:

أقراص سريعة المفعول

أقراص ممتدة المفعول

أدوية سائلة

يجب على الأفراد الذين يتناولون أدوية تحتوي على غوايفينيسين أن يبقوا رطبين.

أدوية أخرى تعالج المخاط

يعمل دواء دورناز ألفا أيضًا كمذيب فعال للمخاط، ويمكن للأفراد الذين يسعون إلى إطلاق المخاط استنشاق هذا الدواء، ويمكن أن يساعد هذا الدواء وغيره من مذيبات المخاط في تقليل تراكم المخاط مؤقتًا في جميع أنحاء مجرى الهواء.

متى يجب زيارة الطبيب

يعتقد الكثيرون أن المخاط الملون القادم من الأنف يشير إلى عدوى بكتيرية، ومع ذلك، قد يُظهر أن الجهاز المناعي يقاوم فيروسًا أو أن الشخص يعاني من الجفاف فقط.

قد يشير سيلان الأنف أو الشعور بالاحتقان أيضًا إلى الحساسية أو عدوى الجيوب الأنفية، ويجب على الأفراد الذين يعانون من الحساسية أو العدوى المستمرة زيارة الطبيب، وقد تتطلب الحساسية الشديدة عناية مهنية، وقد تتطلب عدوى الجيوب الأنفية العلاج بالمضادات الحيوية.

يجب على الأفراد أيضًا طلب الرعاية الطبية إذا عانوا من:

سعال يستمر لأكثر من 10 أيام

إفرازات أنفية ذات رائحة كريهة

عدم وضوح الرؤية مع احتقان الأنف

بقع صفراء أو بيضاء على مؤخرة الحلق

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