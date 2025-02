الاستعدادات النهائية لحفل بافتا في نسخته الـ 78

ساعات قليلة، تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، المعروفة باسم بـ بافتا، في نسخته الـ 78.

ويعد حفل بافتا، أبرز فاعلية سينمائية في المملكة المتحدة البريطانية، ويقام في العاصمة لندن، وتحديدا في مركز ساوث بانك، ويقدمه الممثل الكوميدي "ديفيد تينانت".

وأعلن رسميا عن أسماء مرشحي حفل البافتا، والتي جاءت كالتالي:ـ

أفضل فيلم لعام

Emilia Pérez

Conclave

Dune: Part Two

The Brutalist

A Complete Unknown

Kneecap

Anora

The Apprentice

The Substance

Wicked

أفضل فيلم بريطاني

Gladiator II

Love Lies Bleeding

We Live in Time

Civil War

Conclave

Back to Black

Bird

Blitz

Hard Truths

Kneecap

Lee

The Outrun

Paddington in Peru

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Wicked Little Letters

أفضل فيلم للعائلة والأطفال لعام

That Christmas

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Kensuke’s Kingdom

Flow

Young Woman and the Sea

Piece By Piece

Spellbound

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

Emilia Pérez

The Count of Monte Cristo

The Girl with the Needle

Flow

All We Imagine as Light

Black Dog (Gou zhen)

Kneecap

La Chimera

The Seed of the Sacred Fig

I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)

أفضل فيلم وثائقي

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Made In England: The Films of Powell and Pressburger

Elton John: Never Too Late

Black Box Diaries

I Am: Celine Dion

No Other Land

The Bibi Files

The Remarkable Life of Ibelin

Will & Harper

أفضل فيلم رسوم متحركة

That Christmas

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Despicable Me 4

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

أفضل مخرج

جاك أوديار عن Emilia Pérez

إدوارد بيرجر عن Conclave

دينيس فيلنوف عن Dune: Part Two

بايال كاباديا عن All We Imagine as Light

شون بيكر عن Anora

نورا فينجشيدت عن The Outrun

كورالي فارجات عن The Substance

برادي كوربيت عن The Brutalist

أليس روهرواشر عن La Chimera

إلين كوراس عن Lee

أفضل سيناريو أصلي

All We Imagine as Light

Civil War

Heretic

Kneecap

Anora

The Apprentice

The Brutalist

Challengers

A Real Pain

The Substance

أفضل سيناريو مقتبس

Emilia Pérez

Dune: Part Two

A Complete Unknown

Conclave

Sing Sing

Wicked

Lee

Nickel Boys

Night Bitch

The Outrun

أفضل ممثلة لعام

كارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez

إيمي آدامز – Nightbitch

كيت وينسليت – Lee

نيكول كيدمان – Babygirl

سيرشا رونان – The Outrun

سينثيا إيريفو – Wicked

ديمي مور – The Substance

ماريسا أبيلا – Back To Black

ماريان جان بابتيست – Hard Truths

مايكي ماديسون – Anora

أفضل ممثل لعام

تيموثي شالاميت – A Complete Unknown

أدريان برودي – The Brutalist

دانييل كريج – Queer

جود لو – Firebrand

رالف فاينز – Conclave

كينجسلي بن أدير – Bob Marley: One Love

كولمان دومينجو – Sing Sing

ديف باتيل – Monkey Man

هيو جرانت – Heretic

سيباستيان ستان – The Apprentice

جوائز الإبداع الفني

أفضل تصوير سينمائي

Anora

The Brutalist

Civil War

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Gladiator II

Nosferatu

The Substance

أفضل تصميم أزياء 2025

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Furiosa: A Mad Max Saga

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

أفضل موسيقى تصويرية

Emilia Pérez

Gladiator II

Nosferatu

The Outrun

The Substance

The Wild Robot

Beetlejuice, Beetlejuice

Blitz

The Brutalist

Conclave

