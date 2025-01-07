الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ديمي مور تحرج كايلي جينر في حفل جولدن جلوب (فيديو)

كايلي جينر، فيتو
كايلي جينر، فيتو

 جولدن جلوب، شهد حفل الجولدن جلوب بنسخته الـ ٨٢، موقف محرج بين الممثلة ديمي مور، ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر.

وبدأ الموقف المحرج، حين ذهبت كايلي جينر، للطاولة التي تجلس عليها كايلي جينر في الحفل، وقامت بتحيه وتقبيل جميع الجالسين عليها، باستثناء كايلي جينر، التي بدورها، بدأت بالحديث مع ديمي وتحيتها، لترد الأخيرة بتجاهل تام، وتتركها وترحل.

وأعلن رسميا عن أسماء الفائزين بجائزة جولدن جلوب لعام 2025

القائمة الكاملة لجوائز الجولدن جلوب الـ 82

جائزة أفضل فيلم درامي

THE BRUTALIST

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر

WICKED

أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية

EMILIA PÉREZ– FRANCE

أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

أدريان برودي - THE BRUTALIST

أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

ديمي مور - THE SUBSTANCE

أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

كيران كولكين - A REAL PAIN

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادي كوربيت - THE BRUTALIST

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

بيتر ستروغان – CONCLAVE

أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي

TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

SHŌGUN

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

HACKS

أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون

BABY REINDEER

أفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل تلفزيوني – الدراما

ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

هيرويوكي سانادا - SHŌGUN

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

جين سمارت - HACKS

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا

جيريمي ألين وايت - THE BEAR

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

كولين فاريل - THE PENGUIN

أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون

جيسيكا جانينج - BABY REINDEER

أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون

تادانوبو أسانو - SHŌGUN

أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون

آلى وونج - ALI WONG: SINGLE LADY

سيلينا جوميز تعطل السجادة الحمراء للجولدن جلوب بسبب طفلة (فيديو)

الأعمال الأكثر فوزا في حفل الجولدن جلوب 82 (فيديوجراف)

 

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