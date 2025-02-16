على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لمصري، وهو أحد المسئولين في اللجنة المصرية القطرية، والذي قام بتقبيل رأس شاب فلسطيني، حاول إهدائه قطعة من الحلوى كانت معه، تقديرًا لدوره في نقطة التفتيش في حاجز نتساريم، أو ما يطلق عليه الفلسطينيون "مفترق الشهداء".

مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني

ويظهر الفيديو المسئول المصري في محور نتساريم، المؤدي لشمال غزة، وهو يقبل رأس الشاب الفلسطيني الذي حاول إهدائه الحلوى، وقال المسؤول المصري للشاب الفلسطيني: "على راسي، دا واجب عليا، أشوف ابتسامتك وانتصارك.. على راسي ما أقدرش أكسفك.. أخويا أولى بيها، عايز تسعدني أعطيها لهذا الطفل الصغير ضحكته بالدنيا كلها، على راسي فيه غيري أولى"

مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني في غزة، فيتو



وعلق الشاب الفلسطيني قائلًا: "والله المصريين أنهم متصفين بالأمانة، احترامنا كتير للرجل والله"

كما أثار مقطع فيديو المسئول المصري في محور نتساريم، وتقبيله لرأس الشاب الفلسطيني من غزة ردود أفعال واسعة بين الفلسطينيين والمصريين، الذين عبروا عن إعجابهم بالطريقة التي يتعامل بها المسئول المصري مع الفلسطينيين في غزة.

وقال البلوجر العربي فيصل بن خالد " المصري طيب وبشوش ومضياف وبسيط ولفظه رقيق الله يحيي مصر والمصريين"

وعلق البلوجر محمد ثابت "لأنهم المصريون الذين لاتعرفونهم..أصل الشهامة والمروءة.. والتاريخ..جذورهم ضاربة في الأرض..عقيدتهم الوطنية لاينازعهم فيها أحد..إنها مصر الولادة وليست القابلة"

اللجنة المصرية القطرية تؤمن دخول الفلسطينيين

جدير بالذكر أن اللجنة المصرية القطرية تعمل على تأمين دخول الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم، حيث تلعب اللجنة المصرية القطرية دورًا مهمًا في غزة، خاصة في مجال الإغاثة الإنسانية وإعادة إعمار غزة لتهيئتها لأهل غزة.

من نقطة التفتيش في حاجز نيتساريم أو ما نسميه نحن مفترق الشهداء



"على رأسي، واجب عليَّ أن أرى ابتسامتك وانتصارك"..



جندي مصري يقبل رأس فلسطيني يهديه حلوى في #غزة pic.twitter.com/zK2TvBjiD3 — محمد سعيد 🇵🇸 (@MhmedPs) February 16, 2025



وتم تطبيع العلاقات بين مصر وقطر في يناير 2021، مما سمح بتعاون أكبر بين البلدين في قضايا تتعلق بقطاع غزة، وتعمل اللجنة المصرية القطرية على عدة محاور رئيسية منها (إعادة إعمار غزة، بعد كل جولة من الصراعات في غزة، تشارك اللجنة في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية المدمرة مثل المدارس والمستشفيات والمنازل.)، كما يتم تنسيق الجهود بين مصر وقطر لتوفير المواد اللازمة للإعمار، مثل الإسمنت والحديد، عبر معبر رفح.

وفي مجال الإغاثة الإنسانية توفر اللجنة مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، تشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، ويتم توزيع هذه المساعدات عبر منظمات محلية ودولية، بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية.

وتعمل اللجنة المصرية القطرية على دعم مشاريع تنموية في غزة، منها إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، ويتم تمويل هذه المشاريع من خلال مساهمات قطرية ومصرية، بالإضافة إلى دعم دولي.

وفي مجال التنسيق الأمني والسياسي، تلعب اللجنة دورًا في التنسيق الأمني بين الأطراف المعنية لضمان استقرار غزة ومنع تصاعد العنف، وتعمل أيضًا على تعزيز الحوار بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية.



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