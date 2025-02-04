مفيش تهجير فيه إعمار، مقطع فيديو مؤثر لاستقبال أهالي غزة للمعدات الهندسية المصرية بالقطاع

دخول معدات مصرية لقطاع غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف فرحة أهل غزة لدخول بعض المعدات الهندسية والآليات المصرية في أرض غزة، للمشاركة في فتح الطرق وإعادة إصلاح البنية التحتية في القطاع.

تجمع أهالي غزة حول المعدات الهندسية المصرية

وظهر الفيديو تجمع العديد من أهالي غزة حول المعدات والآليات الهندسية للقطاع، حيث أظهر المقطع فرحة أهل غزة بالمعدات المصرية التي دخلت القطاع، واستقبال المصريين الذين يحملون الأعلام المصرية ويضعونها على المعدات بالتهليل، وقال أحد سكان غزة: "حبايبنا المصريين أهم.. وصلوا وصلوا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. مصر أم الدنيا ولسه".

وتابع الفلسطيني: "طبعًا يا جماعة الخير هذا يدل أنه مفيش تهجير، هذا يدل على الإعمار.. وغصب عنهم هنعمرها.. عاشوا علشان تعرفو المصريين"

أدخلت مصر، ليلة أمس، عددًا من الآليات الهندسية للمشاركة في فتح الطرق وإعادة إصلاح البنية التحتية.



بداية جيدة، لكن تذكر أن القطاع منكوب تمامًا ويحتاج إلى عدد هائل من الآليات، والأهم من ذلك، المواد الخام لإعادة الإعمار. pic.twitter.com/iEQFqfGUru — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 3, 2025

وأكد عدد من النشطاء الفلسطينيين أن ظهور المعدات الهندسية في غزة بداية جيدة، مؤكدين أن القطاع يحتاج لعدد كبير من المعدات الهندسية والمواد الخام لـ إعادة إعمار غزة.

ترامب يطالب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خطة وصفها بأنها خطة لـ"تطهير" غزة، قائلًا إنه "يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

المعدات الهندسية المصرية تصل غزة، فيتو

وقال دونالد ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، وواصف غزة بأنها "مكان مدمر"، مضيفًا أن عملية التهجير التي يريدها "مؤقتة أو طويلة الأجل".

وبالرغم من رفض مصر والأردن لتهجير الفلسطينيين من أرض غزة، لكن الرئيس الأمريكي عاد يكرر تصريحاته المستفزة بقبول الدول المجاورة لعملية تهجير الفلسطينيين، لمدة 15 عامًا أو يزيد وعودتهم بعد إعمار القطاع، كما يدعى.

قطاع غزة تعرض لحرب إبادة

الجدير بالذكر أن قطاع غزة تعرض لحرب إبادة، حيث يعاني أهل غزة من ظروف مأساوية يصعب تجاوزها، في ظل حاجة القطاع إلى مليارات الدولارات لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، حيث يوصف وضع غزة بأنه بالغ التعقيد.

فرحة أهل غزة بدخول المعدات الهندسية المصرية للقطاع، فيتو

وهناك أولويات ملحة تظهر في قطاع غزة المدمر، وخاصة في عملية إعادة الإعمار لتسكين آلاف العائلات التي دمر جيش الاحتلال منازلهم، فالمطلوب إجراء صيانة عاجلة للبنية التحتية في القطاع، وتوفير تمويل دولي عاجل لذلك حتي يستقر أهل غزة في منازلهم التي دمرها الاحتلال.

يذكر أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن نحو 90% من المرافق الصحية في غزة تعرضت للأضرار أو التدمير، وتم تدمير المدارس التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة، الذي نشرته العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد تأخذ عملية إعادة الإعمار وقتًا أطول.

تدمير 170 ألف مبنى في غزة

وأشارت بيانات الأمم المتحدة إلى أن ثلثي المباني في غزة قبل حرب الإبادة، أي أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض، وذلك يعادل نحو 69% من إجمالي المباني في قطاع غزة.

تدمير قطاع غزة، فيتو

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن إحصاء المنازل المدمرة في غزة يتضمن نحو 245.123 وحدة سكنية، وأكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليًا إلى مأوى في غزة، حسب مكتب الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة.

وكشفت تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024؛ الأمر الذي أثر على المباني السكنية والمحلات التجارية، والمصانع والمدارس والمستشفيات، ومحطات الطاقة، حيث تعرض ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة.

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