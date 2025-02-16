جيش الاحتلال يقصف غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بالقرب من مركبة في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصف إسرائيلي على غزة

وفي واقعة أخرى قصفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية بمنطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الداخلية بغزة، في بيان صادر عنها، عن استشهاد 3 عناصر من الشرطة في قصف إسرائيلي أثناء تأمين مساعدات برفح.

استشهاد عناصر من شرطة غزة في رفح

ومن جانبها زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم في غزة نُفّذ ضد مسلحين كانوا قرب قوات الاحتلال في منطقة رفح.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان صادر اليوم الأحد، أن إعلان الاحتلال رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق، وهو بمثابة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت الحركة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما التزم الاحتلال.

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