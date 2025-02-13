عاش حبايبنا المصريين، مزاح مصري مع عائلة فلسطينية في محور نتساريم يتصدر الترند (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المصريين العاملين في اللجنة المصرية القطرية، وهو يمازح عائلة فلسطينية من غزة، عند نقطة تفتيش محور نتساريم، في طريقهم لشمال غزة.

تعامل مصري مع عائلة فلسطينية على محور نتساريم

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وركز النشطاء على ما قاله الفلسطيني للمصري عند مزاح المصري لعائلته "عاش حبايبنا المصريين" ووصفوا تعامل المصري مع العائلة الفلسطينية بـ "خفة دم المصريين".

الشهامة وخفة الدم المصرية 🇪🇬

احد رجال مصر عند نقطة تفتيش محور نتساريم يمزح مع احدي العائلات العائدة الي شمال غزة ويعطيهم المياه، والفلسطيني: عاش عاش حبايبنا المصريين pic.twitter.com/zdreARJXbs — Abosamrah (@Abosamrah31) February 13, 2025

وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "بتتفتش وإنت بتضحك وفوقها قنينة ميّ" تعامل لطيف ورائع من الموظفين المصريين ضمن اللجنة القطرية المصرية على نقطة تفتيش نتساريم. صرت نفسي أروح أتفتش!"

وقال أحد النشطاء: "الشهامة وخفة الدم المصرية.. أحد رجال مصر عند نقطة تفتيش محور نتساريم يمزح مع إحدى العائلات العائدة الي شمال غزة ويعطيهم المياه، والفلسطيني: عاش عاش حبايبنا المصريين"أما البلوجر عمر عبد الملك فقال: "هذا دليل ان الشعوب العربية والإسلامية على قلب رجل واحد ويحملون نفس القضية ونفس الهم".

وقالت إحدى الناشطات الفلسطينيات: "هذا ما عهدناه من الشعب المصري الحبيب على قلوبنا، شعب طيب ونقي، ربي يحميه من الشر".

اللجنة المصرية القطرية تؤمن دخول الفلسطينيين لشمال غزة

جدير بالذكر أن اللجنة المصرية القطرية تعمل على تأمين دخول النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وتلعب اللجنة المصرية القطرية دورًا مهمًا في غزة، خاصة في مجال الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.

تعامل مصري مع عائلة فلسطينية، فيتو



وتم تطبيع العلاقات بين مصر وقطر في يناير 2021، مما سمح بتعاون أكبر بين البلدين في قضايا تتعلق بغزة، وفي هذا الإطار، تعمل اللجنة المصرية القطرية على عدة محاور رئيسية: ومنها (إعادة إعمار غزة، بعد كل جولة من الصراعات في غزة، تشارك اللجنة في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية المدمرة مثل المدارس والمستشفيات والمنازل.)، ويتم تنسيق الجهود بين مصر وقطر لتوفير المواد اللازمة للإعمار، مثل الإسمنت والحديد، عبر معبر رفح.

وفي مجال الإغاثة الإنسانية توفر اللجنة مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، تشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، ويتم توزيع هذه المساعدات عبر منظمات محلية ودولية، بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية.

اللجنة المصرية القطرية تعيد إعمار غزة

كما تعمل اللجنة على دعم مشاريع تنموية في غزة، مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، ويتم تمويل هذه المشاريع من خلال مساهمات قطرية ومصرية، بالإضافة إلى دعم دولي.

وفي مجال التنسيق الأمني والسياسي، تلعب اللجنة دورًا في التنسيق الأمني بين الأطراف المعنية لضمان استقرار غزة ومنع تصاعد العنف، وتعمل أيضًا على تعزيز الحوار بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي أعقاب الحرب على غزة في مايو 2021، أعلنت مصر وقطر عن خطة مشتركة لإعادة إعمار القطاع، حيث قدمت قطر مساعدات مالية كبيرة، بينما سهلت مصر دخول المواد الإنشائية عبر معبر رفح.

ورغم هذه الجهود، تواجه اللجنة تحديات كبيرة بسبب الحصار المفروض على غزة والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، بالإضافة إلى التوترات السياسية الدورية في المنطقة.



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