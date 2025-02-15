السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

جحيم ترامب فشنك !

 وجاء منتصف نهار يوم السبت ولم يأت الجحيم الذى هدد به ترامب أهل غزة إذا لم يتم الإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.. بل تم الإفراج طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار على ثلاثة فقط من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.. 

 

وهذه ليست المرة الأولى التى لا ينفذ فيها ترامب تهديداته الخاصة بالجحيم.. فهو سبق أن هدد أهل غزة بالجحيم إذا لم يتم الإفراج عن كل المحتجزين قبل تنصيبه ودخوله البيت الأبيض، وبدلا من تنفيذ تهديداته هذه ضغط على نتنياهو للقبول باتفاق وقف إطلاق النار الذى يتضمن تبادلا للأسرى على مرحلتين الأولى مدتها ستة أسابيع والثانية يتم التفاوض عليها.

 
وهذا يشى بأن ترامب يهدد بما لا ينفذه.. وفى هذا الإطار يتعين علينا التعامل مع مشروعه لتهجير أهل غزة لتعميرها! فهو يطرح مشروعا غير قابل للتنفيذ أو بالأصح لا يقدر على تنفيذه، وبالتالى علينا أن نحتفظ برفضنا الصارم والحاسم له.

 
فكيف سيقوم ترامب بتهجير نحو مليونى من أهل غزة خارجها؟! إنه تراجع بسبب الإنزعاج الأمريكي عن إرسال جنود أمريكيين إلى غزة لإجبار أهل غزة على الهجرة والرحيل عنها.. والجنود الإسرائيليون أخفقوا على مدى خمسة عشر شهرا في طرد الفلسطينيين من غزة رغم التدمير واسع النطاق لمقومات الحياة فيها، والقتل الممنهج لأهلها وتجويعهم وحرمانهم من العلاج.. فكيف سيتسنى للإسرائيليين تسليم ترامب غزة خالية من سكانها كما قال؟!

ورفض أمريكي للتهجير!

خارج العقل!

 لذلك يتعين ألا نخشى تهديدات الرجل لإنها تهديدات فشنك غير قابلة للتنفيذ أو التحقق.. إن أهم ما يعزز رفضنا هو رفض أهل غزة أنفسهم ترك أرضهم وتمسكهم بها والإصرار على البقاء فيها، كما أن لدينا في مصر مشروعا لتعمير غزة وأهلها باقين فيها يعيشون بها ولا يتركونها.. 

وهذا المشروع يلقى دعما عربيا خاصة من الدول العربية القادرة ماليا، وإن كنت أمل أن تكون هناك مشاركات عربية واسعة في تعمير غزة بالعمل والجهد وليس بالمال فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الفلسطينيين تهجير أهل غزة وقف اطلاق النار الاسرائيليين اتفاق وقف اطلاق النار ترامب ترامب يتراجع عن تهجير أهل غزة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

اللعب بسلاح المساعدات!

ترامب ومساعداته!

تهور سياسي!

الجميع في خطر!

ترامب يبدأ التراجع!

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

إسرائيل تكتب رسائل إلى حماس على قمصان الأسرى المفرج عنهم

منوعات

المزيد

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية