جحيم ترامب فشنك !

وجاء منتصف نهار يوم السبت ولم يأت الجحيم الذى هدد به ترامب أهل غزة إذا لم يتم الإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.. بل تم الإفراج طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار على ثلاثة فقط من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع..

وهذه ليست المرة الأولى التى لا ينفذ فيها ترامب تهديداته الخاصة بالجحيم.. فهو سبق أن هدد أهل غزة بالجحيم إذا لم يتم الإفراج عن كل المحتجزين قبل تنصيبه ودخوله البيت الأبيض، وبدلا من تنفيذ تهديداته هذه ضغط على نتنياهو للقبول باتفاق وقف إطلاق النار الذى يتضمن تبادلا للأسرى على مرحلتين الأولى مدتها ستة أسابيع والثانية يتم التفاوض عليها.



وهذا يشى بأن ترامب يهدد بما لا ينفذه.. وفى هذا الإطار يتعين علينا التعامل مع مشروعه لتهجير أهل غزة لتعميرها! فهو يطرح مشروعا غير قابل للتنفيذ أو بالأصح لا يقدر على تنفيذه، وبالتالى علينا أن نحتفظ برفضنا الصارم والحاسم له.



فكيف سيقوم ترامب بتهجير نحو مليونى من أهل غزة خارجها؟! إنه تراجع بسبب الإنزعاج الأمريكي عن إرسال جنود أمريكيين إلى غزة لإجبار أهل غزة على الهجرة والرحيل عنها.. والجنود الإسرائيليون أخفقوا على مدى خمسة عشر شهرا في طرد الفلسطينيين من غزة رغم التدمير واسع النطاق لمقومات الحياة فيها، والقتل الممنهج لأهلها وتجويعهم وحرمانهم من العلاج.. فكيف سيتسنى للإسرائيليين تسليم ترامب غزة خالية من سكانها كما قال؟!

لذلك يتعين ألا نخشى تهديدات الرجل لإنها تهديدات فشنك غير قابلة للتنفيذ أو التحقق.. إن أهم ما يعزز رفضنا هو رفض أهل غزة أنفسهم ترك أرضهم وتمسكهم بها والإصرار على البقاء فيها، كما أن لدينا في مصر مشروعا لتعمير غزة وأهلها باقين فيها يعيشون بها ولا يتركونها..

وهذا المشروع يلقى دعما عربيا خاصة من الدول العربية القادرة ماليا، وإن كنت أمل أن تكون هناك مشاركات عربية واسعة في تعمير غزة بالعمل والجهد وليس بالمال فقط.

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