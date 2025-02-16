الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

تحرير 82 مخالفة تموينة في حملة على أسواق الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، بمدينة الفيوم، بهدف ضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار، قبل حاول شهر رمضان المعظم، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق في الفيوم

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 82 مخالفة تموينية، منها 27 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و55 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلى الأجهزة الامنية، تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

سلع تحفظت عليها الحملة التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من  التحفظ على 19 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 950  كيلو، و7850 علبة سجائر كليوباترا  بدون فواتير، و505 عبوة (مشروبات غازية، سناكس، كورن فليكس، تمور) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و550 عبوة (كريمات، معطرات جو، مستحضرات تجميل) منتهية الصلاحية، و250 أسطوانة غاز صغيرة الحجم سعة 12,5  كيلو جرام مملوءة ومحنلة على سيارة نصف نقل بدون ترخيص.

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تموين الفيوم يشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ويحرر 304 مخالفات

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية في المراكز، بتكثيف الرقابة على الأسواق حتى تتمكن المديرية من مواجهة جشع التجار قبل بداية شهر رمضان الكريم، والسيطرة على ما يطرح للتداول والاستهلاك اليومي من سلع، ومنع دخول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر إلى أسواق المحافظة.

 

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