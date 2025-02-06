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"مدينة الأحلام" عرض مسرحي في الزقازيق يحارب الشر بالقوى الناعمة

مسرح الطفل يقدم مدينة
مسرح الطفل يقدم مدينة الأحلام بقصر ثقافة الزقازيق

قدمت مساء اليوم فرقة نوادي مسرح الطفل بقصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية عرض مسرحى بعنوان مدينة الأحلام  على مسرح قصر ثقافة الزقازيق يتحدث العرض عن الصراع بين الخير والشر وأن مهما طال الظلم ينتصر الخير كما أن المظلوم فى النهاية والتعاون والحب والخير هم أصل جميع الأشياء الطيبة، العرض تأليف وأشعار يس الضوى.

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القوى الناعمة تستطيع محاربة الشر 

أكد ذلك الفنان أحمد سامى رئيس إقليم شرق الدلتا ومدير عام ثقافة محافظة الشرقية  واضاف ان العرض المسرحى  يثبت الرؤيا التى تقول انه بالقوى الناعمة نستطيع محاربة الشر ومقاومته ومجابهة الأفكار المتطرفة والعنف والعديد من الأفكار والعادات المجتمعية السيئة من خلال الفن والثقافة والإبداع وخير الفنون

فرع ثقافة الشرقية 

و التى تستطيع من خلالها تنفيذ هذا هو المسرح أبو الفنون الذي يقوم بتوصيل رسائل مباشرة وغير مباشرة وخاصة مسرح الطفل ففي إطار إطلاق مشروع الثقافة تستطيع الذي تبناه فرع ثقافة الشرقية فى ذلك السياق 

 

إعداد العرض

العرض من إعداد صافيناز محمد ألحان محمد السيد استعراضات أحمد ماهر تصميم ديكور سالى نصر، تنفيذ ديكور فريق العمل وتصميم إضاءة حسين على، تسجيل ومونتاج الأغانى أحمد حسانين وذلك بحضور لجنة التحكيم المشكلة من  الدكتور محمد صابر مدير عام المواهب بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب والناقد متولى حامد

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مدير عام ثقافة الشرقية 

المهندس محمد خالد(بكار) مقرر اللجنة بهية على حسن هانى الأشقر مدير الإدارة الثقافية بفرع ثقافة الشرقية، وفاء لبيب مدير إدارة مكتب مدير عام فرع ثقافة الشرقية، أحمد كارم مدير قصر ثقافة الزقازيق، سحر منصور مسؤول ثقافة الطفل بفرع ثقافة الشرقية.

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مساء اليوم فرقة نوادى مسرح الطفل قصر ثقافة الزقازيق محافظة الشرقية عرض مسرحى مدينة الاحلام الصراع بين الخير والشر

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