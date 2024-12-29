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"يونس وبائع الكتب المزورة" ضمن فعاليات مهرجان المسرح بالزقازيق

ثقافة الشرقية:يونس
ثقافة الشرقية:يونس وبائع الكتب المزورةبمهرجان المسرح

شهد قصر ثقافة الزقازيق، بمحافظة الشرقية أولى فعاليات الموسم الجديد لنوادي المسرح التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة والتى تستمر حتى ١٠ يناير المقبل. 

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العرض الأول بعنوان يونس

تضمنت الفعاليات تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "يونس" تأليف وإخراج أحمد عبد الرازق، بطولة عمر سمير، مازن أباظة، ودارين خالد، ولمياء عبد الله، وتدور أحداثه حول طبيب يُدعى "يونس" على وشك الخروج من عيادته ليفاجأ بزائر هارب من أحدهم ويطلب منه الاختباء لديه لبضع ساعات ليرحل، وبعد لحظات يكتشف يونس أن هذا الزائر ليس مجرد زائر عادي بل يحمل قصة كبيرة تغير مجريات الأحداث.

العرض الثانى بعنوان بائع الكتب المزورة 

العرض الثاني بعنوان "بائع الكتب المزورة"، تأليف محمد ياسين، إعداد محمد مصطفي، إخراج زياد ياسر، بطولة كريم رشوان، أحمد غريب، وتدور أحداثه حول صراع نفسي داخلي لدكتور جامعي قرر أن ينهي حياته فجأة معلقا أسباب انتحاره حول مجموعة من الظروف المحيطة بيه ويشتد الصراع النفسي لدرجة خروج أفكاره إلى أرض الواقع لتواجهه بحقيقة زيف هذه الأفكار.

لجنة التحكيم 

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من محمود حامد، إبراهيم المهدي، يحيي صبيح، مجدى الحمزاوي، صفاء البيلي، محمد الزينى، وليد فتحي، وعضو من الرقابة على المصنفات الفنية.

الإدارة المركزية للشئون الفنية 

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، حيث يشارك الإقليم بـ ٢٤ عرضا بفروعه "الشرقية، الدقهلية، دمياط".

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الأعمال التى تشارك بها الشرقية 

ويشارك فرع ثقافة الشرقية بعروض "موش الخليفة" إخراج أحمد عباس، والحبل إخراج محمد المنسي، والحادثة  إخراج محمد الجندي، زانتحار معلق إخراج سهر عثمان، ثم الزيبق إخراج ولاء ذكي، والمشنقة  إخراج رضا عواد، ومن أكل البازلاء" إخراج أحمد بلطة. 

 

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برامج وزارة الثقافة قصر ثقافة الزقازيق محافظة الشرقية الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة 10 يناير 2025

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