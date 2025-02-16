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رياضة

بعد هاتريك نيوكاسل، عمر مرموش يستعد لتحدٍّ جديد أمام ريال مدريد

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة عمر مرموش لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام ريال مدريد في إياب ملحق التصفيات المؤهل لدور الـ16، بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري، على ملعب الأخير سانتياجو برنابيو، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمتلك عمر مرموش المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، فرص قوية في المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة ريال مدريد.

وتزايدت فرص مرموش بشكل كبير بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مباراة فريقه أمام نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجاحه في تسجيل هاتريك ليقود به السيتي إلى تحقيق فوز هام قبل موقعة ريال مدريد.

غياب عمر مرموش عن مواجهة ريال مدريد

وشهدت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد غياب مرموش عن التشكيلة الأساسية للفريق، وحسمها الملكي لصالحه بنتيجة (3-2).

وتحدث جوارديولا عن سبب قراره بعد إشراك عمر مرموش أساسيا قائلا: "هناك لاعبون يقدمون لك شيئا في مباريات معينة"، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد مراقبة التدريبات وتقييم الأداء في الفترة التي سبقت المباراة.

وأضاف جوارديولا: "لقد شاهدت التدريبات وفي أشياء كثيرة، ولهذا السبب قررت البدء بجريليتش".

يذكر أن عمر مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي قادما من فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها حوالي 75 مليون يورو، وفقًا للتقارير الإعلامية.

عمر مرموش يسجل هاتريك أمام نيوكاسل

وسجل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي "هاتريك" في شباك نيوكاسل في 32 دقيقة فقط، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح عمر مرموش التسجيل للسيتي في شباك نيوكاسل بالدقيقة 20، بعد ما صوب الكرة من فوق حارس نيوكاسل بطريقة رائعة، قبل أن يسجل الفرعون هدفه الثاني في الدقيقة 23، وسجل مرموش ثالث أهدافه في الدقيقة 32.

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