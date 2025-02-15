إيفرتون يفوز على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الألماني (صور)

فاز فريق إيفرتون على نظيره كريسال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الأسبوع 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس

افتتح إيفرتون التسجيل عن طريق بيتو في الدقيقة 41، فيما تعادل كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 46، وسجل هدف فوز إيفرتون اللاعب كارلوس الكاراز في الدقيقة 79.

تشكل إيفرتون ضد كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس ضد إيفرتون

عمر مرموش رجل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

وفي نفس الجولة حصل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ونجم مانشستر سيتي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نيوكاسل، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي.

وقاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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