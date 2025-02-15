السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيفرتون يفوز على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الألماني (صور)

إيفرتون وكريستال
إيفرتون وكريستال بالاس

فاز فريق إيفرتون على نظيره كريسال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الأسبوع 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس 

افتتح إيفرتون التسجيل عن طريق بيتو في الدقيقة 41، فيما تعادل كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 46، وسجل هدف فوز إيفرتون اللاعب كارلوس الكاراز في الدقيقة 79.

تشكل إيفرتون ضد كريستال بالاس

الصورة

تشكيل كريستال بالاس ضد إيفرتون 

الصورة

عمر مرموش رجل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

وفي نفس الجولة حصل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ونجم مانشستر سيتي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نيوكاسل، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي.

وقاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستال بالاس إيفرتون كريستال بالاس وإيفرتون الدوري الانجليزي مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني (صور)

مرموش: أبو تريكة مثلي الأعلى ومان سيتي قادر على مواجهة ريال مدريد

الجفالي يظهر لأول مرة في قائمة الزمالك أمام بتروجيت

عمر مرموش رجل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

الدوري الإسباني، ريال مدريد بـ10 لاعبين يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

نوتنجهام يسقط أمام فولهام 1-2 في الدوري الإنجليزي

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي يحتفل بهاتريك مرموش: بداية حكاية ملك مصري جديد
ads

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

كارثة جديدة بانفجار أكبر براكين إثيوبيا، الخبراء يكشفون تأثيره على سد النهضة

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

الحساب الرسمي للمنتخب الوطني يهنئ مرموش بعد هاتريك نيوكاسل

منوعات

المزيد

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

داعية إسلامي: تحويل القبلة اختبار إلهي لتمييز المؤمنين عن 3 أصناف من البشر(فيديو)

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية