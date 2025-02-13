دوري أبطال أوروبا، نتائج مباريات جولة الذهاب من الملحق المؤهل لدور الـ16

دوري أبطال أوروبا، اختتمت اليوم منافسات جولة الذهاب من الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وجاءت نتائج مباريات جولة الذهاب كالتالي:

ستاد بريست (فرنسا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (0-3)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-3)

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-3)

يوفنتوس (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا) – (2-1).

كلوب بروج (بلجيكا) - أتالانتا (إيطاليا) - (2-1).

موناكو (فرنسا) - بنفيكا (البرتغال) - (0-1).

فاينورد (هولندا) - ميلان (إيطاليا) - (1-0).

سيلتك (اسكتلندا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - (1-2).

حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزًا هامًّا أمام موناكو الفرنسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف بنفيكا اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقيقة 48.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي بنفيكا وموناكو يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير الجاري على ملعب النور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.