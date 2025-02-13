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رياضة

ميلان يصعب مهمته في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام فينورد

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

خسر فريق إي سي ميلان الإيطالي، أمام نظيره فينورد الهولندي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع في الفريقين على ملعب فينورد، مساء الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف فريق فينورد اللاعب بايكساو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول من المباراة.  

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب فينورد في مدينة روتردام الهولندية قد شهدت هدفًا وحيدًا سجله النجم إيجور باربوسا بايكساو في الدقيقة 3.

وسيلتقي الفريقان من جديد على أرض ملعب سان سيرو يوم 18 فبراير الجاري في مُباراة تحديد المُتأهل لدور ثمن النهائي.

 

تشكيل ميلان أمام فينورد

وجاء تشكيل ميلان ضد فينورد كالتالي:

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- بابلوفيتش- مالك تياو- والكر.

خط الوسط: لياو- ريندرز- فوفانا- بوليسيتش.

خط الهجوم: جواو فيليكس- خيمينيز.

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دوري ابطال اوروبا ميلان فينورد

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