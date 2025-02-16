قائمة مسلسلات رمضان 2025 على قناة mbc مصر

أعلنت قناة mbc مصر عن عرض 8 أعمال من مسلسلات رمضان 2025، بشكل حصري خلال الماراثون الرمضاني، وفي مقدمة هذه الأعمال الجزء الثاني من مسلسل العتاولة الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا وطارق لطفي.

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» يشارك فيه كل من زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل سيد الناس

ومسلسل سيد الناس الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، وتدور أحداثه بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

ومسلسل "سيد الناس" يشارك فيه كل من ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

كما سيتم عرض مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" عبر قناة mbc مصر، والذى يقوم ببطولته الفنان عصام عمر، والعمل مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

ومن المؤكد عرض مسلسل المداح الجزء الخامس الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وتظهر الفنانة مى عمر من خلال شاشة mbc مصر بمسلسل إش إش، والعمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

ويتم عرض مسلسل منتهى الصلاحية الذى يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، وتدور أحداثه حول شخصية موظف بنك الذي يجسده الفنان محمد فراج، حيث تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة لتكشف لنا عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق.

قصة مسلسل أشغال شقة جدا

ويعرض ايضًا مسلسل "أشغال شقة جدا"، وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدى "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

تفاصيل مسلسل 80 باكو

وتعرض قناة mbc مصر مسلسل " 80 باكو".وهو من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، ومن تأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

ومسلسل 80 باكو هو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث أنه سيتكون من 15 حلقة، وستدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الذين يجتمعون في مكان عمل واحد ويخوضون مغامرة لجمع مبلغ مالي.

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