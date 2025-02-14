السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، فيفي عبده تنهي تصوير مشاهدها في العتاولة 2 الأسبوع المقبل

فيفي عبده
فيفي عبده

تنتهي الفنانة فيفي عبده من تصوير مشاهدها في مسلسل العتاولة 2 المقرر أن تخوض به سباق رمضان المقبل خلال الأسبوع المقبل، وتلعب فيفي عبده شخصية شديدة التي تعمل في السوق مع كل من أحمد السقا وطارق لطفي.

 

 

تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

 وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2، ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما.

 

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيفي عبده مسلسل العتاولة 2 مسلسل العتاولة أحمد السقا طارق لطفي مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، زينة تقلد أنغام مع فيفي عبده في الأغنية الدعائية لـ "العتاولة 2" (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

محمود الخطيب يعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي بالأهلي لفترة طويلة لهذا السبب

ترامب يكشف عن اتخاذه قرارا متشددا بشأن غزة غدا

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

يصل لـ 52 جنيهًا، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

فاجعة إنسانية، تفاصيل وفاة 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بالشرقية

حازم إمام: تعاقد الزمالك مع بيسيرو مغامرة وهذا موقفنا من تجديد زيزو

شاهد، تأثر زوجة الخطيب خلال كلمته في حفل تدشين استاد النادي الأهلي

شوبير يعلن تجديد عقد الشناوي مع الأهلي لمدة موسمين

منوعات

المزيد

الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صورة بمناسبة عيد الحب

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء ليلة النصف من شعبان لجلب الرزق وزيادة المال والبركة فيه

دعاء لتعجيل الزواج في عيد الحب

المزيد
الجريدة الرسمية