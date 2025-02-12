الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، انتهاء تصوير 60% من أحداث "نص الشعب اسمه محمد"

مسلسل نص الشعب اسمه
مسلسل نص الشعب اسمه محمد، فيتو

انتهي صناع مسلسل نص الشعب اسمه محمد من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل، ويتم التصوير داخل إحدي شقق وسط البلد ويستمر لما يقرب من 5 أيام وتنتقل بعدها أسرة العمل للتصوير داخل حي المهندسين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

بوسترات أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

وكانت قناة mbc مصر طرحت في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للعمل، والذي يضم أبطال المسلسل، وتصدره الفنانون عصام عمر ومايان السيد وهاجر السراج ورانيا يوسف وشيرين. 

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

 مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

 مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نص الشعب اسمه محمد عصام عمر مسلسلات رمضان رمضان مسلسل نص الشعب اسمه محمد مايان السيد مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، بوسترات أبطال "نص الشعب اسمه محمد" لـ عصام عمر

شاهد تطرح بوستر مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" لـ عصام عمر
ads

الأكثر قراءة

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

وزير العمل يعلن بدء التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل بالأردن

"فأغشيناهم فهم لا يبصرون"، جيش الاحتلال يطلق النار على أحد جنوده في غزة

منوعات

المزيد

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية