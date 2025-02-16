الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على قنوات عرض المداح لحمادة هلال

مسلسل المداح
مسلسل المداح

يعرض الجزء الخامس من مسلسل المداح الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال عبر مجموعة قنوات “mbc مصر”، ومنصة “شاهد”.

طرح الفنان حمادة هلال أغنية مسلسل المداح أسطورة العهد “على الله” على صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية على الله من كلمات هادي أبو اليزيد وألحان مصطفى شكري وتوزيع  شيندي وخليل.

 

youtube

 

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل المداح المداح 5 حمادة هلال اخبار الفن مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، المداح والكابتن يتناولان الشياطين والعفاريت

ads

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الأحد 16 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم، البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيهًا في سوق العبور

هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة

الليمون البلدي بـ 43 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة تبدأ من 14 جنيهًا في سوق العبور

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار بمنع دخول الكرافانات

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية