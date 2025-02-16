الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلي يسعى لمواصلة تألقه بمواجهة سموحة في الدوري المصري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، يستضيف فريق سموحة نظيره البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد الاسكندرية بافتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة سموحة والبنك الأهلي

ويسعي فريق البنك الاهلي لمواصلة عروضه القوية بقيادة طارق مصطفى المدير الفني وآخرها التعادل مع المصري بالجولة الـ13.

أما سموحة فيسعى أيضا لمواصلة صحوته بفوزه الأخير على بتروجت بنفس الجولة.

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتي البنك الاهلي الترتيب السادس برصيد 19 نقطة 

 

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

 

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14 

1- بيراميدز 30 نقطة
2- الأهلي 29 نقطة
3- الزمالك 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
6- البنك الأهلي 19 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- حرس الحدود 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10-  سموحة 17 نقطة
11- طلائع الجيش 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط 
18- مودرن سبورت 8 نقاط
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري فريق سموحة البنك الاهلي مباراة سموحة والبنك الأهلي سموحة والبنك الأهلي

مواد متعلقة

أعلى راتب بصفوف الفريق، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يفوز على تولوز بهدف

الدوري الإسباني، تعادل فياريال وفالنسيا إيجابيا 1-1

الدوري الإيطالي، ميلان يخطف الفوز من هيلاس فيرونا بهدف

محمد شوقي: شعرنا بالفخر بالإعلان عن استاد الأهلي والخطيب يقسو على نفسه

المصري يبدأ استعداداته لمواجهة غزل المحلة بالدوري

بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة مودرن للحفاظ على صدارة الدوري

الدوري الإنجليزي، تعادل مثير بين إيبسويتش وأستون فيلا
ads

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الأحد 16 فبراير 2025

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ترامب يبدأ الحرب على القضاة

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

الليمون البلدي بـ 43 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

مواعيد الدراسة في رمضان 2025

منوعات

المزيد

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية