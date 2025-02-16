البنك الأهلي يسعى لمواصلة تألقه بمواجهة سموحة في الدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف فريق سموحة نظيره البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد الاسكندرية بافتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سموحة والبنك الأهلي

ويسعي فريق البنك الاهلي لمواصلة عروضه القوية بقيادة طارق مصطفى المدير الفني وآخرها التعادل مع المصري بالجولة الـ13.

أما سموحة فيسعى أيضا لمواصلة صحوته بفوزه الأخير على بتروجت بنفس الجولة.

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتي البنك الاهلي الترتيب السادس برصيد 19 نقطة

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14

1- بيراميدز 30 نقطة

2- الأهلي 29 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

6- البنك الأهلي 19 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- حرس الحدود 18 نقطة

9- بتروجيت 17 نقطة

10- سموحة 17 نقطة

11- طلائع الجيش 17 نقطة

12- زد اف سي 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 15 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 8 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.