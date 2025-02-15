أخبار الرياضة اليوم: هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ13 من الدوري.. ورد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)
قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
رابطة الأندية تعلن إيقاف رباعي الزمالك والعش في عقوبات الجولة 13 بالدوري
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري نايل” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.
بيسيرو: أتمنى السير على خطى فيريرا وجوميز مع الزمالك (فيديو)
قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور
في الوقت الذي أعلن فيه المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، عن انتهاء كل خلافاته السابقة مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك بسبب حالة الخطيب الصحية، اكتفت إدارة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بكلمة “لا تعليق”.
هاتريك للتاريخ، أرقام رائعة لعمر مرموش أمام نيوكاسل
قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من موناكو بسباعية في الدوري الفرنسي
تلقى فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، خسارة عريضة أمام نظيره موناكو، بنتيجة 1-7، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.
الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر للسيدات
الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.
مرموش: أبو تريكة مثلي الأعلى ومان سيتي قادر على مواجهة ريال مدريد
عبر عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ونجم مانشستر سيتي عن سعادته بتسجيله هاتريك مع فريقه في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.
الجفالي يظهر لأول مرة في قائمة الزمالك أمام بتروجيت
قال مصدر داخل نادي الزمالك إن المحترف التونسي أحمد الجفالي يظهر لأول مرة في قائمة الأبيض خلال مباراة بتروجيت المقرر لها غدا الأحد في الدوري الممتاز.
جوارديولا يتغنى بعمر مرموش بعد الهاتريك: محظوظين بوجوده
تغنى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأداء لاعبه عمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا