أخبار الرياضة اليوم: هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ13 من الدوري.. ورد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري نايل” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

في الوقت الذي أعلن فيه المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، عن انتهاء كل خلافاته السابقة مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك بسبب حالة الخطيب الصحية، اكتفت إدارة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بكلمة “لا تعليق”.

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تلقى فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، خسارة عريضة أمام نظيره موناكو، بنتيجة 1-7، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

عبر عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ونجم مانشستر سيتي عن سعادته بتسجيله هاتريك مع فريقه في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن المحترف التونسي أحمد الجفالي يظهر لأول مرة في قائمة الأبيض خلال مباراة بتروجيت المقرر لها غدا الأحد في الدوري الممتاز.

تغنى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأداء لاعبه عمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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