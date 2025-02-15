السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيسيرو: أتمنى السير على خطى فيريرا وجوميز مع الزمالك (فيديو)

بيسيرو
بيسيرو

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك 

وأضاف المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي:" الزمالك فريق كبير جدًا في مصر وفي أفريقيا، وأتيت لحصد الكثير من البطولات والألقاب مع  الفريق".

وواصل بيسيرو قائلًا:" هذه المرة الأولى التي يتفاوض فيها الزمالك معي، وأتيت لأنني أؤمن بأننا نستطيع تقديم الأفضل للفريق".

وأضاف المدير الفني قائلًا:" أعرف قصة الزمالك في مصر وأفريقيا وحجم بطولاته، وأتمنى أن أساعد النادي على حصد البطولات، وأن يساعدني الفريق على التتويج بالألقاب أيضًا".

وقال بيسيرو:" علاقتي قوية بجوزيه مورينيو فهو صديقي مثل جوزيه جوميز وروي فيتوريا، وهو دائمًا يهنئني على تولي أي منصب جديد ويتمنى لي التوفيق".

وواصل المدير الفني:" أتمنى السير على خطى المدربين البرتغاليين الذين حققوا نجاحات مع الزمالك مثل جوسفالدو فيريرا وجوزيه جوميز".

وأضاف بيسيرو:" طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز البطولات واللعب بصورة جيدة وتطوير اللاعبين وبذل أقصى جهد من أجل الجماهير".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" أتيت هنا لأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجماهير وأتمنى منهم مساندة الفريق باستمرار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك بيسيرو البرتغالي جوزيه بيسيرو نادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

بمشاركة محمد شريف، الخليج يخسر من التعاون بهدف نظيف في الدوري السعودي

شاهد، هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل بهاتريك مرموش في الشوط الأول (فيديو)

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

عمر مرموش يسجل هدفه الثاني مع مانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل

عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل

آرسنال يحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

شاهد، هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

المزيد
ads

انفوجراف

حلم القلعة الحمراء تحقق.. المعلومات الكاملة عن استاد الأهلي الجديد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زوجي يتجسس علي ويفتح رسائلي الخاصة فما حكم الشرع؟أمين الفتوى يجيب(فيديو)

3 حالات تجيز صيام الجمعة منفردًا

هل يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية