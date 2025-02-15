بيسيرو: أتمنى السير على خطى فيريرا وجوميز مع الزمالك (فيديو)

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك

وأضاف المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي:" الزمالك فريق كبير جدًا في مصر وفي أفريقيا، وأتيت لحصد الكثير من البطولات والألقاب مع الفريق".

وواصل بيسيرو قائلًا:" هذه المرة الأولى التي يتفاوض فيها الزمالك معي، وأتيت لأنني أؤمن بأننا نستطيع تقديم الأفضل للفريق".

وأضاف المدير الفني قائلًا:" أعرف قصة الزمالك في مصر وأفريقيا وحجم بطولاته، وأتمنى أن أساعد النادي على حصد البطولات، وأن يساعدني الفريق على التتويج بالألقاب أيضًا".

وقال بيسيرو:" علاقتي قوية بجوزيه مورينيو فهو صديقي مثل جوزيه جوميز وروي فيتوريا، وهو دائمًا يهنئني على تولي أي منصب جديد ويتمنى لي التوفيق".

وواصل المدير الفني:" أتمنى السير على خطى المدربين البرتغاليين الذين حققوا نجاحات مع الزمالك مثل جوسفالدو فيريرا وجوزيه جوميز".

وأضاف بيسيرو:" طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز البطولات واللعب بصورة جيدة وتطوير اللاعبين وبذل أقصى جهد من أجل الجماهير".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" أتيت هنا لأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجماهير وأتمنى منهم مساندة الفريق باستمرار".

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