هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

وافتتح عمر مرموش التسجيل للسيتي في شباك نيوكاسل بالدقيقة 20 بعد ما صوب الكرة من فوق حارس نيوكاسل بطريقة رائعة، قبل أن يسجل الفرعون هدفه الثاني في الدقيقة 23، وسجل مرموش ثالث أهدافه في الدقيقة 32، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق جيمس مكاتي في الدقيقة 84.

هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل قبل أن يغادر في الدقيقة بعد ما اطمأن جوارديولا على نتيجة المباراة 76.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

في خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين.

في خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – سافينيو.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:"

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل هذا الموسم على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بهذه النتيجة يمتلك نادي مانشستر سيتي 44 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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