الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر للسيدات

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم السبت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

تاريخ المواجهات في كأس السوبر

التقى الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري مرتين، خلال النسخة الثانية والثالثة.

وانتهى اللقاء الأول بفوز الأهلي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وكرر الأهلي تفوقه في المواحهة الثانية وفاز على الزمالك بنتيجة (3-1).

أما في النسخة الأولى، فقد حقق الأهلي اللقب بعد انتصاره على الصيد بنتيجة 3-0 في النهائي الذي استضافته صالة المقاولون العرب.

مشوار الأهلي في كأس السوبر

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

مشوار الزمالك في كأس السوبر

وعلى الجانب الآخر وصل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق سبورتنج السكندري بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي.

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