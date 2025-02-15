الدوري الإيطالي، نابولي يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام لاتسيو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة لاتسيو أمام ضيفه نابولي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، على ملعب أوليمبيكو روما، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم لاسكسين بالهدف الأول لصالح لاتسيو في الدقيقة 6، ثم تعادل جياكومو راسبادوري لنابولي في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني تقدم نابولي بهدف ثاني في الدقيقة 64' عن طريق أدام ماروسيتش، قبل أن يدرك لاتسيو التعادل في الدقيقة 87 عن طريق بواليا ديا.



لوكاكو يقود هجوم نابولي أمام لاتسيو

وقاد روميلو لوكاكو تشكيل نابولي ضد لاتسيو، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة جياكومو راسبادوري وباسكوالي ماززوكي.

لاتسيو الإيطالي، فيتو

تشكيل نابولي ضد لاتسيو

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - بونجيورنو

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: جياكومو راسبادوري - روميلو لوكاكو - باسكوالي ماززوكي.

تشكيل لاتسيو ضد نابولي

فيما دخل لاتسيو مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش - جيلا - رومانيولي - تافاريس

خط الوسط: جوندوزي - روفيا - بيدرو

وفي الهجوم: إيزاكسن - كاستيلانوس - زاكاني.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيدة، رفعت رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في الكركز الرابع، فيما ارتفع رصيد نابولي إلى 56 نقطة في المركز الأول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.