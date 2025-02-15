كلاسيكو الدوري الإيطالي، يوفنتوس يعلن غياب 4 لاعبين أمام إنتر ميلان

أكد تياجو موتا مدرب يوفنتوس، أن فريقه سيفتقد لخدمات 4 لاعبين أمام إنتر ميلان، غدا الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، لحساب الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي.

غياب رباعي يوفنتوس ضد إنتر

وقال موتا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "يوفنتوس يعمل بشكل جيد والفوز أمر جيد دائما، لقد رأيت اللاعبين في حالة جيدة".

وأضاف: "لن يتواجد معنا كالولو، بريمر، ميليك وكابال، لكن سنستعيد خدمات أندريا كامبياسو مرة أخرى، وليويد كيلي بخير".

ولم يعلق موتا على حالة دوجلاس لويز، والذي قالت عدة تقارير صحفية إنه سيغيب بشكل مؤكد عن الديربي بسبب إصابة عضلية.

وأتم: "الشيء الأكثر أهمية هو المباراة التالية، هذه المواجهة مهمة للغاية حيث سنشعر جميعا بالضغط، يتعين علينا التركيز بنسبة 200%".

ويحتل إنتر المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي 55 نقطة فيما يقع اليوفي بالمركز الخامس برصيد 43 نقطة.

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