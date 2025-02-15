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محافظات

حملة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية ببورسعيد "صور"

حملة مرور علي طريق
حملة مرور علي طريق الحزام الامن، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، بالتنسيق مع مركز ومدينة المطرية، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بطريق الحزام الآمن المطرية بورسعيد.

حملة  للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق الحزام الآمن المطرية بورسعيد 

 

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات الفحص والتحليل للسائقين

من جهته أوضح  نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت اللجنة المشتركة بإجراءات الفحص والتحليل، وشارك فيها  محمد ابو شعيشع مشرف محافظة الدقهلية عن وحدة الكشف عن المخدرات، وفادي حسان عضو وحدة الكشف عن المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الوزراء، والدكتور محمد عبد الناصر المعمل المشترك بالدقهلية إدارة المخدرات، وحسام سامي، وناجي فنيي تحاليل، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور.

الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات مراقبة ومكاتب إدارية بمدخل طريق الحزام الآمن بالمطرية

بعد مصرع 12 شخصا، حملة مرورية وتحليل مخدرات على طريق الحزام الآمن في المطرية (صور)

ضبط عدد من المخالفات المرورية

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية، وضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة، وسحب 35 رخصة قيادة وتحرير غرامات فورية، بسبب المخالفات لقانون المرور.

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