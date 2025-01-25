الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات مراقبة ومكاتب إدارية بمدخل طريق الحزام الآمن بالمطرية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من بوابة مدخل مدينة المطرية على طريق الحزام الآمن في إطار إجراءات منع مرور سيارات النقل الثقيل، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين على الطريق، واتخاذ إجراءات السلامة والحيطة والحذر على الطريق.

الانتهاء من إقامة غرفة مجهزة بمنظومة كاميرات مراقبة بالبوابة ومحيطها

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من إقامة غرفة مجهزة بمنظومة كاميرات مراقبة بالبوابة ومحيطها، كما تم الإنتهاء من انشاء مكاتب إدارية، وزراعة أعمده إنارة على طول الطريق بنطاق حدود مركز المطرية، وأوضح أنه تم استكمال أعمال انشاء مطبات صناعية حديثة بألوان فوسفورية عاكسة، بالإضافة إلى تركيب علامات ولافتات إرشادية وتحذيرية على جانبي الطريق.

تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة المطرية على الحزام الآمن

تجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية، كان قد كلف رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة المطرية على الحزام الآمن واتخاذ ما يلزم من أعمال من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وتيسير قيامهم بأعمالهم اليومية دون تعطيل.

وقام المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، بمتابعة والإشراف على أعمال الانتهاء من تركيب الأجسام النهائية على المحددات (البوابة الخرسانية) على طريق الحزام الآمن من مدخل المطرية، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل به، وتركيب منظومة كاميرات مراقبة، والانتهاء من انشاء مكاتب إدارية، وزراعة أعمدة إنارة على طول الطريق، فى نطاق حدود مركز المطرية، والانتهاء من إستكمال انشاء مطبات صناعية حديثة بألوان فوسفورية عاكسة.

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