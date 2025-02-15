السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

حجز طالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لزميله في المطرية

متهم
متهم

 أمرت نيابة المطرية بحجز طالب متهم بالتعدي بالضرب على زميله وإحداث عاهة مستديمة له تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. 

كان تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله “طالب 14 سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.


بالانتقال والفحص وبسؤال كلا من (المصاب ووالدته، قررا بحدوث مشادة كلامية بين الأول وبين زميله طالب 15 سنة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب)، مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته فى حضور والده (عامل -  مقيم بذات العنوان) اعترف بإرتكابه الواقعة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة

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