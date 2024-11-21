بعد مصرع 12 شخصا، حملة مرورية وتحليل مخدرات على طريق الحزام الآمن في المطرية (صور)

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة مرورية مكبرة لمنع سير سيارات النقل الثقيل، حرصا على سلامة المواطنين على طريق الحزام الآمن.



لمنع سير سيارات النقل الثقيل.. حملة علي الحزام الامن بالمطرية

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع سير سيارات النقل الثقيل حرصا على سلامة المواطنين على طريق الحزام الآمن.



وقام المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة استمرار الحملات الأمنية لضبط طريق الحزام الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين بالتنسيق مع إدارة المرور، حرصا على سلامة المواطنين على طريق الحزام الآمن بنطاق مركز المطرية.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أجرى جولة تفقد خلالها أعمال وضع المطبات والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع سير سيارات النقل الثقيل علي طريق الحزام الأمن.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كلف رئيس مركز ومدينة المطرية بالتنسيق مع رئيسي مركزي الجمالية والمنزلة، بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة علي طريق الحزام الامن.

جاء ذلك في إطار تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد، وحرصا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومن منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية مدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور بالدقهلية بوضع محددات منع سير النقل الثقيل، بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق.

وضع حواجز خرسانية بطول الطريق

وعلى الفور تم وضع حواجز خرسانية بطول الطريق بالمراكز الثلاثة، المطرية والجمالية والمنزلة منعا لمرور النقل الثقيل.

إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية

وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ في إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على أرواح المواطنين في إطار تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم مركز ومدينة المطرية ضمن خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات.

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